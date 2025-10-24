Проф. Рачев даде хитра прогноза за времето в края на октомври

Октомври ще си тръгне топъл, дъждовен и коварен, а ноември ще започне с обещание за циганско лято – такава е „хитрата прогноза“ на климатолога проф. Георги Рачев. Пред бТВ той начерта типичен есенен сценарий, в който бурите и вятърът само временно ще ни отнемат топлото време, за да го върнат още по-силно към края на месеца.

Топло начало и вятър по пътя на октомври

„Ще изпратим октомври с високи температури“, каза проф. Рачев, уточнявайки, че през деня ще се редуват югозападен и северозападен вятър, които ще понижат малко стойностите на термометрите. „Може би не навсякъде вятърът ще е толкова силен, много бързо ще се изтегли над Черно море“, допълни той.

По думите му днес половин България се е събудила с температури над 15 градуса, но в Западната част вече започва да превалява. „Този фронт няма да донесе чак толкова много студ – просто преминава, за да подготви сцената за истинските валежи“, коментира климатологът.

Кратък дъждовен епизод и захлаждане

„От понеделник ще има проливни валежи над почти цяла България“, предупреди Рачев. В югоизточните райони температурите ще останат около 23–24 градуса, докато в Западна България няма да надхвърлят 20. „До сряда ще бъде най-хладно – 14–15 градуса, но не чак студено“, уточни той.

Очаква се в този период дъждът да бъде по-силен и на места придружен от вятър. Професорът добави, че октомври до момента е само с един градус под нормата, което означава, че есента се движи в обичайния си термичен ритъм.

Циганско лято на хоризонта

След средата на седмицата времето рязко ще се подобри. „Посрещаме хубаво, слънчево време – денят вече е около 10 часа и половина, но ще бъде приятно и топло“, заяви климатологът. „Прословутото циганско лято ще дойде в последните два дни на октомври и първите дни на ноември“, допълни Рачев, като уточни, че тогава температурите отново ще се вдигнат над обичайните за сезона.

По думите му ноември ще започне с „по-високи от нормалните температури“, което ще направи прехода към зимата по-мек и по-приятен. „Ще имаме есен с характер – малко от всичко, но без крайности“, обобщи с усмивка проф. Георги Рачев.

