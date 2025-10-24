Честит рожден ден на вицепрезидента Илияна Йотова

Рожден ден днес празнува вицепрезидентът на България Илияна Йотова. "Стандарт" й пожелава здраве, щастие и успехи.
Да почерпят още:
Владимир Пенев, актьор
Проф. Михаил Мирчев, политолог и социолог
Петър Стойчев, световен шампион по плувен маратон и плуване в ледени води
Георги Милчев-Годжи, музикант в „Ку-ку бенд“
Екатерина Михайлова, юрист
Проф. Борис Гондов, художник и скулптор
Валери Жаблянов, член на НС на БСП
Дарина Янева, художничка
Маргарита Николова, заместник-председател на Сметната палата
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com