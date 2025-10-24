Честит рожден ден на вицепрезидента Илияна Йотова

Рожден ден днес празнува вицепрезидентът на България Илияна Йотова. "Стандарт" й пожелава здраве, щастие и успехи.

Да почерпят още:

Владимир Пенев, актьор

Проф. Михаил Мирчев, политолог и социолог

Петър Стойчев, световен шампион по плувен маратон и плуване в ледени води

Георги Милчев-Годжи, музикант в „Ку-ку бенд“

Екатерина Михайлова, юрист

Проф. Борис Гондов, художник и скулптор

Валери Жаблянов, член на НС на БСП

Дарина Янева, художничка

Маргарита Николова, заместник-председател на Сметната палата

