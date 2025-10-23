Топ водещ от Би Ти Ви отписа България!

Сериозен каф гаф в ефира на Би Ти Ви обърка зрителите, които се скъсаха да коментират.

Водещият Златимир Йочев допусна неловка грешка на езика и въпреки, че замаза положението с колежката си Мария Цънцарова, архивите остават.

Водещият "стъпи накриво", докато обявяваше следващите гости в предаването, които трябваше да коментират предстоящото приемане на бюджета.

"Поглеждаме към бюджета на България, как ще изглежда той в последните месеци на държавата...“, започна Йочев.

"Последните месеци на годината, че много апокалиптично стана с "държавата", прекъсна го Цънцарова, ухилена като зелка.

"О!", усети се Йочев и сложи ръка на устата си притеснен. "Така, така. Грешка на езика", поправи се той, но беше късно за хилядите, които гледаха Би Ти Ви в този момент.

"Затова побързах да те коригирам", обясни му Цънцарова.

