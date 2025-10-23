Прекрасен есенен ден, но до часове настъпва обрат с времето

Днес облачността над страната ще е разкъсана, предимно значителна над южните райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд; а над Северна България ще намалява често до слънчево. В сутрешните часове на места в низините ще се образува мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, в Източна България и на север от планините – умерен юг-югозападен вятър.

Ще продължи да се затопля и максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 20°.

През нощта срещу петък от запад облачността бързо ще се увеличава и вплътнява.

Над планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 8°.

Над Черноморието ще има разкъсана облачност, над южното крайбрежие – предимно значителна и там на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмица напред

В петък облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд. Ще бъде ветровито, вятърът ще е умерен и силен; постепенно ще смени посоката си и от югозападен ще стане запад-северозападен. Минималните температури ще са високи, в повечето места между 9° и 14°, максималните - от 16°-17° в северозападните райони до 24°-25° в югоизточните. В събота ще има променлива облачност и след обяд на места в Северозападна България отново ще превали дъжд. Вятърът ще отслабне. Ще остане топло за периода, въпреки че температурите ще се понижат с 4°-5°. В неделя ще преобладава облачно време, на места, главно в Западна и Северна България, с валежи от дъжд. Вятърът отново ще придобие южна компонента, в източната половина от страната и ще се усили.

В понеделник валежи ще има на много места из страната, повишава се вероятността за значителни количества на места. В Източна България през по-голямата част от деня ще остане с юг-югозападен вятър, умерен и силен, но, отначало в Дунавската равнина, по-късно и в останалата част от страната, ще се ориентира от северозапад и ще започне понижение на температури. Във вторник ще има променлива облачност, сутринта ще вали все още в източните райони, след обяд - главно в планините. Северозападният вятър ще отслабне, ще е предимно умерен; ще се запази и в сряда. В сряда ще е с по-ниски дневни температури, но вероятността за валежи намалява.

