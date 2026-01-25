Времето поднася нова изненада! Топло и с облаци, но и...

Облачно и мъгливо време с локални превалявания и риск от поледици ще има днес в страната. Южният вятър ще доведе до постепенно подобрение на видимостта в част от районите, но мъглите ще се задържат по поречията и низините. Температурите ще останат сравнително високи за края на януари.

Времето днес в страната

Денят ще започне с плътна облачност, а до обяд в равнините и низините ще се задържи мъгливо. На отделни места в западната част от страната ще има ръмеж, като са възможни и поледици. Около обяд в източните и южните райони, както и на места на север от планините, ще се появи южен вятър, който след обяд ще се усили до умерен и ще подобри видимостта.

В Дунавската равнина и Горнотракийската низина мъглата и намалената видимост ще се задържат по-дълго. Привечер и в началото на нощта срещу понеделник в югозападните райони се очакват слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, по-високи в източните райони и на места на север от планините - до 12°, а в районите с по-трайна мъгла - около 0°. За София максималната температура ще е около 6°.

Планините

В планините ще бъде облачно, със силен и на места бурен вятър от юг-югозапад. Привечер и през нощта срещу понеделник в планините на Югозападна България и в Родопите ще има превалявания от дъжд, а по високите части - от сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра - около 1°.

По Черноморието

По Черноморието ще преобладава облачно време, като на места ще има намалена видимост, която след обяд постепенно ще се подобрява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 12°, температурата на морската вода е 5°-9°, а вълнението на морето - 2-3 бала.

Прогноза за следващите дни

През следващите дни ще се задържи по-топло от обичайното за края на януари. В понеделник южният вятър ще се усили и ще бъде предимно умерен, а в Източна България и в близост до северните планински склонове - силен и поривист, като след обяд ще се ориентира от югоизток. Ще бъде облачно с валежи от дъжд, а в планините над 2000 m - от сняг, като по-значителни по количество ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. В северозападните райони отново ще има условия за поледици.

Във вторник валежите ще отслабнат и до вечерта навсякъде ще спрат, а облачността ще започне да се разкъсва. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и дневните температури ще се понижат слабо. В сряда ще има и слънчеви часове, но след обяд от запад отново ще се увеличи облачността, като вятърът ще бъде с южна компонента.

В четвъртък се очаква облачно време с валежи от дъжд, като има повишена вероятност в крайните южни райони те да бъдат значителни по количество, а южният вятър отново ще се усили. В петък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад, валежите в Западна България ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява, докато в Източна България все още ще превалява дъжд. В събота ще има променлива облачност и малка вероятност за валежи.

