Обявиха жълт код в 4 области за 25 януари

Жълт код за условия за образуване на поледици е обявен в области София-град, София област, Перник и Монтана. Там в сутрешните часове ще превали слаб дъжд.

През нощта в равнините и низините ще се задържи облачно и мъгливо, а на места е възможно и да има слаби превалявания.

В северозападните райони и Софийското поле ще има условия за поледици.

В неделя, 25 януари, времето ще е облачно, сутрин отново с намалена видимост и мъгла. Около обед и следобед вятърът в Източна България и северно от планините ще се усили и видимостта ще се подобри.

На отделни места в Западна България се очакват слаби превалявания от дъжд.

Минималните температури ще са между минус 1° и плюс 4°, по-ниски в местата с мъгла, а максималните в по-голямата част от страната ще са предимно между 3° и 8°.

В понеделник вятърът ще се усили - ще бъде предимно умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове - силен и поривист.

Времето ще е облачно с валежи от дъжд, по планините на височина над 2000 метра - от сняг. Значителни по количество ще са в Рило-Родопската област.

В северозападните райони отново очакваме условия за поледици. Температурите се повишават - минималните стойности ще са между 5° и 10°, максималните - между 9° и 14°.

Във вторник валежите ще отслабнат, до вечерта навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com