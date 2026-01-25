Оранжев код в 2 области е обявен на 26 януари. В други 4 - жълт код

Оранжев код за значителни валежи е обявен в понеделник, 26 февруари, в области Смолян и Кърджали. Количествата на места ще надвишат 60 литра на квадратен метър.

Значителни валежи се очакват и в области Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково, където е обявен жълт код. Там ще паднат нас 30 литра дъжд на квадратен метър. С предупреждения за поледици са области Видин, Монтана, Враца и Плевен.

През следващото денонощие ще бъде облачно с валежи от дъжд на много места. Със значителни количества ще са в Рило-Родопската област.

В западната и централната част от Дунавска равнина ще има условия за поледици. Привечер ще завали дъжд и в източните райони от страната.

Вятърът ще е умерен до силен в Източна България и на места по северните склонове на планините.

Минималните температури ще са между 4° и 9°, а максималните - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите западни полета.

И през следващите дни ще се задържи сравнително топло. Във вторник прогнозите са за значителна облачност с валежи от дъжд. През деня постепенно ще отслабват, а до вечерта навсякъде ще спрат.

В сряда сутринта ще е по-студено, с минимални температури близки до нулата, а през деня температурите бързо ще се повишат. Преди обед ще има слънчеви часове, но следобед от запад ще започне бързо увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък в западните райони отново предстоят валежи.

В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има в четвъртък на места в Южна, а в петък - в Северна България.

