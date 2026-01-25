Внимание! Жълт код за поледици днес в три области на България

Предупреждение от първа степен - жълт код, за поледици в областите София-град, София-област, Перник и Монтана издаде за днес Национален институт по метеорология и хидрология. Рискът е най-висок в ранните сутрешни часове и по високите и сенчести участъци от пътната мрежа. Шофьорите трябва да се движат със съобразена скорост и повишено внимание.

Сутринта ще превали слаб дъжд и има условия за образуване на поледица, съобщиха от НИМХ. Особено опасни остават мостовете, надлезите и второстепенните пътища, където заледяването може да е трудно забележимо.

Според прогнозата за времето ще бъде облачно. Сутринта в много райони в равнинната част от страната ще има намалена видимост и мъгла, което допълнително ще затруднява движението. Ще бъде почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър, който около и след обяд в Източна България и на места северно от планините ще се усили и видимостта ще се подобри. На отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, по-високи в източните райони и в местата, чувствителни на южен вятър, а за София около 6°.

