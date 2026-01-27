Хампарцумян издаде голяма тайна за еврото у нас

Банкнотите от 100 и 200 евро не ги обичат не само у нас, но и в цяла Европа от страх от фалшификати. Тези банкноти в нормалния ежедневен оборот са прекалено едри, тъй като ако пазаруваме по-скъпи и едри неща, обикновено плащаме с карта. Тези банкноти имат друго предназначение, те не са оборотни пари. Но това да не искат в магазините да приемат такива банкноти, не е само български феномен.

Това коментира пред Нова нюз финансистът Левон Хампарцумян.

Златото е дългосрочна инвестиция, но зависи какво злато купувате. Нещо повече – продавачите на злато знаят, че когато го купувате, най-общо казано се чудите какво да си правите парите. И когато продавате, пък имате нужда от ликвидност. Там има такси, комисионни, така че трябва да се внимава.

Освен това има дълги периоди, когато цената на златото е низходяща. Така че златото е част от някакъв дългосрочен инвестиционен портфейл, но не е универсална защита срещу инфлация, коментира той във връзка с новината, че в момента цената на златото е във възход.

Ако имате пари, които не ви трябват веднага, е добре част от тях да бъдат инвестирани в злато в дългосрочен план обаче. Но няма универсален съвет, трябва да се преценят всички разходи и рискове с купуването на физическо злато, коментира финансистът.

Щом 100 000 българи излизат на площада, за да протестират, значи нямаме стабилност в държавата. За да имаме стабилност, трябва да я изградим през институциите.

Истината е, че има нужда от смяна на политическото поколение. Просто старите политически кучета вече почват издишат чисто биологически и перспективата им не е дълга. Ще живеем в интересни времена, както казват китайците, коментира той.





