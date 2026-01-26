Времето съвсем откачи! Ето какво се задава до часове...

Дъждът залива страната, бурният вятър обръща температурите, а студът настъпва рязко. През следващите часове валежите стават почти повсеместни, на места значителни, с гръмотевици на юг и със сняг в планините. Започва и захлаждане, което на много места ще превърне дъжда в сняг.

Дъжд навсякъде, сняг настъпва от запад

През нощта валежите ще обхванат почти цялата страна, като в крайните южни райони ще са значителни и на места с гръмотевици. В Западна България по високите части ще вали сняг и ще се образува тънка снежна покривка. Вятърът ще е умерен до силен от юг-югоизток, но в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще варират от минус 2° – 1° в Северозападна България до 8°-10° в югоизточните райони, за София около 2°.

Студен фронт и обръщане на валежите

Преди обяд в западните, а след обяд и в източните райони вятърът ще стане запад-северозападен, умерен до силен, и със него ще нахлува студен въздух. С понижението на температурите на много места в Югозападна България и Предбалкана дъждът ще премине в сняг и ще се натрупа нова снежна покривка. В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще останат от дъжд. Вечерта от запад валежите ще отслабват и на места временно ще спират. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, в Югоизточна България малко по-високи, в София около 4°.

Планини и море

В планините ще е облачно, ветровито и със снеговалежи, под около 1200 метра - с дъжд. Значителни количества се очакват в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите ще има условия за виелици и навявания. Вятърът ще е силен и бурен, по-късно ще отслабва със студено нахлуване. По Черноморието ще вали дъжд, ще духа умерен до силен югоизточен вятър, температурите ще са 9°-12°, морето - с вълнение 3-4 бала.

Кратко разведряване и нови валежи

През нощта срещу сряда облачността от запад ще намалее, вятърът ще отслабне и на места ще стихне, а сутринта ще донесе по-ниски температури – от около минус 4° в котловините на Западна България до 4°–5° в източните райони. През деня ще има слънчеви часове и затопляне до 9°–14°, но следобед облачността отново ще се увеличи. През нощта срещу четвъртък от югозапад ще превали дъжд, в планините над 1000 м – сняг. В четвъртък и петък валежите продължават, с риск от по-значителни количества на юг, а в петък – и на североизток. През уикенда облачността остава, валежите зачестяват в Южна България, а с началото на февруари температурите отново падат и дъждът ще преминава в сняг и в по-ниските планински райони.

