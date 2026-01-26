Евродепутат разкри огромна полза за България от Съвета за мир на Тръмп

Четири пъти в годината българският министър-председател, независимо дали е служебен или редовен, ще сяда на една маса с президента на САЩ в Съвета за мир. Това не е нещо, което трябва да подценяваме. Това заяви евродепутатът от Европейската народна партия и ГЕРБ Андрей Новаков в студиото на „Твоят ден“. Той определи участието на България в новия формат като по-скоро положително. Според него страната ни печели стратегическа видимост и достъп до директен диалог на най-високо ниво.

По думите му присъединяването към Съвета за мир е логична стъпка и заради избора на Николай Младенов за негов ръководител.



„Това е българин с безспорен международен авторитет. България го е номинирала още преди години, той е бил външен министър и е една от витрините на страната ни. Най-естественото беше да го подкрепим“, подчерта евродепутатът.



Новаков коментира и критиките, че България и Унгария остават единствените държави от ЕС, които са част от инициативата. Според него това не трябва да се разглежда като имиджов проблем. „Виждаме, че редица европейски държави заемат по-предпазлива позиция, но това е въпрос на време. Ролята на ООН отслабва и се търсят нови формати за разговор и влияние“, посочи той, като добави, че подобни инициативи са отражение на променящия се световен ред.



По темата за отложената ратификация Новаков заяви, че разбира аргументите на външния министър в оставка Георг Георгиев, но не вижда нищо драматично в това различни политически сили да търсят ускоряване на процеса. „Всеки има право да внесе каквото смята за нужно – било то в Народното събрание или в Конституционния съд. Това е нормална демократична практика“, каза той.



Според него ползите от участието в инициативата не са само имиджови. „Това е канал за влияние и възможност България да участва активно във възстановяването на региони като Газа и Украйна, когато конфликтите приключат. Наши фирми и работници могат да бъдат част от тези процеси – в строителството, енергетиката и инфраструктурата“, заяви той.



В по-широк геополитически контекст Андрей Новаков коментира и бъдещата ориентация на България след предстоящите избори. По думите му досега нито едно управление не е поставяло под въпрос членството на страната в ЕС и НАТО, но в последните години са се появили сигнали, които будят тревога. „Цивилизационният избор на България е направен през 90-те години и не бива да бъде разколебаван“, подчерта евродепутатът.



В края на разговора Новаков засегна и темата за правата на пътниците в ЕС. Той изрази оптимизъм, че до лятото могат да бъдат постигнати реални промени, включително включване на ръчния багаж в цената на билета и автоматични обезщетения при закъснели полети. „96% от евродепутатите подкрепиха тези промени. Целта е да се спрат злоупотребите и пътуването да стане по-справедливо за хората“, заяви той.

