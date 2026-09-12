Евродепутат разкри огромна полза за България от Съвета за мир на Тръмп
Четири пъти годишно български премиер ще сяда на една маса с US президента, каза Андрей Новаков
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Четири пъти годишно български премиер ще сяда на една маса с US президента, каза Андрей Новаков
Евродепутатите искат да запазят правото на обезщетение за закъснение от три часа
Инициативата е на евродепутата Андрей Новаков
Министърът наблюдава дискусиите в Европейския парламент за промените в Директивата за пакетни пътувания
Програма, която е на стойност почти 100 милиарда евро като "Хоризонт Европа" не са трохи
Андрей Новаков провери по колко часа чакат българските превозвачи на границите
Андрей Новаков мина специално обучение
Демонстрация как се произвежда розовото масло направиха в Европарламента
Говори Андрей Новаков
Страната ни все още има шанс да бъде приета в Шенген до края на годината
Над 30 км няма кой да спре автобус, който се движи през нощта в разстояние от 70 км, каза евродепутатът
Кризата се управлява напълно некомпетентно, каза евродепутатът от ГЕРБ
Пак вандалски изстъпления, обръщат контейнери за смет
Цветанов не тревожи Андрей Новаков в Благоевград
Не разпознавам хората от видеата, които посягат. Дано полицията ги хване, казва Новаков
Кризата бе посрещната от Европа малко лениво. Такова нещо в историята на Евросъюза не се беше случвало
Решението е било взето от Съвета на ЕС неприсъствено, съобщи нашбевродепутат
Евродепутът Новаков прелетял 850 000 часа, за да не къса връзката с града
Борисов започна рокадите в партията от Пиринско
Русенският бизнес е работещ и се разраства, това трябва да продължи, каза още Диана Иванова