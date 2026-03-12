ЦИК с новини за изборите - секции в Близкия изток засега няма да има

Жребият с номерата в бюлетините ще бъде изтеглен на 18 март. Това обяви Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

Промени в състава и наименованието на коалициите могат да бъдат извършвани до 14 март. До 17 март партиите и коалициите, които са регистрирани за участие в тези избори – общо 24 – могат и трябва да подават заявления за регистриране на кандидатски листи в районните избирателни комисии.

Според предварителните избирателни списъци, публикувани на страницата на ЦИК, избирателите са 6 641 768. Всеки гражданин може да провери дали е включен в тях.

Заявление за гласуване по настоящ адрес се подава до 4 април в общинската администрация.

На страницата на ЦИК вече е активно заявлението за гласуване за избиратели извън страната. Срокът е до 24 март.

От ЦИК са приели, че е нецелесъобразно разкриването на секционни комисии в Израел, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Ливан. „Там има възможност да се подават заявления, но решението дали ще бъдат разкрити секции ще бъде взето по-късно, когато се определят броят на секциите и местата, в които ще бъдат открити”, заяви Росица Матева.

„Всички машини – 12 837 – са закупени нови и са имали 3-годишен гаранционен срок, в който доставчикът за своя сметка е извършвал ремонта. След като изтече гаранционният срок на всички машини, ремонтите се извършват от държавата. Те са купени през 2021 г. с обществени поръчки", обясни още Матева.





