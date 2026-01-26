Пеевски пита Желязков кога ще бъде внесена ратификацията на Съвета за мир

Писмено искане за информация относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир изпрати лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

В писмото се пита и за сроковете, в които тази точка би трябвало да бъде внесена в Народното събрание.

По-рано лидерът на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски излезе с официална позиция във връзка със снощното изявление на външния министър, че ратификацията на договора за присъединяване на България към Съвета за мир ще бъде отложена за следващото Народно събрание.

Според Пеевски изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция, за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп "за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори".

За страната ни членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението да има своя собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем на съвременния свят - установяването на траен световен мир, категоричен бе Пеевски.

Той предупреди, че ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи.

"Тогава в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България, за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Алек Сорос", пояснява Пеевски.

