По настояване на Пеевски! НС задължи кабинета да внесе закон за Съвета за мир
Вчера парламентарната Комисия по отбрана първа прие проект на решение, с което задължава МС да внесе закон за ратифициране на българското участие
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Вчера парламентарната Комисия по отбрана първа прие проект на решение, с което задължава МС да внесе закон за ратифициране на българското участие
Лидерът на ДПС изпрати писмо до премиера
Манфред Вечер с рязко изказване
НС одобри ратификацията на договора за покупка на още осем изтребителя F-16
София. ДПС ще гласува против ратификацията за нов дълг. Призовавамe всички, които ще гласуват "против", да бъдат в зала. Това заяви Йордан Цонев от ДП...
София. Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното в края на 2009 г. Споразумението за въздушен транспорт между Европейска...
Минск. Беларуският парламент обсъжда в четвъртък законопроекта, с който ще бъде ратифициран договора за Евразийския икономически съюз, съобщи РИА Ново...
Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите...
София. Парламентът одобри емитирането на нов държавен дълг в размер на 1,5 млрд. евро. Депутатите ратифицираха Договора за подписка между Република...
Москва. Руският президент Владимир Путин подписа договора за анексиране на Крим. Церемонията в Кремъл беше предавана на живо по телевизията. Преди то...