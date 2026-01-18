Европарламентът тръшна вратата! Решението за Тръмп   

Европейският парламент (ЕП) спира процедурата за планирана ратификация на търговското споразумение между ЕС и САЩ в светлината на заплахите от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Това обяви в интервю за телевизионния канал ZDF ръководителят на Европейската народна партия Манфред Вебер.

"Първото решение, което решихме е, че ратификацията на това споразумение между Европа и Съединените щати от миналото лято бъде спряна. Това означава, че Доналд Тръмп няма да получи безмитен достъп за американските си продукти до вътрешния пазар на ЕС", каза Вебер.

Според него спирането на ратификацията е първият сигнал към Вашингтон.

"Тръмп загуби много снощи," аргументира лидерът на ЕНП.

На 26 януари евродепутатите трябваше да гласуват позицията на Европейския парламент относно премахването на митата върху американските индустриални стоки – това е една от ключовите точки на споразумението, сключено между Брюксел и Вашингтон през лятото на 2025 г.

Въпреки това, според Politico, някои депутати, възмутени от изказванията на Тръмп, "не искат гласуването да се проведе, като по този начин замразяват решението за премахване на митата."

Както Доналд Тръмп обяви в събота в Truth Social, САЩ ще започнат да налагат вносни мита от 10% върху Обединеното кралство, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумения "за пълното и окончателно придобиване" на Гренландия от Вашингтон.

Според Тръмп това решение влиза в сила на 1 февруари. Както посочи американският президент, от 1 юни ставката на тези такси ще се увеличи до 25%. Освен това ръководителят на американската администрация критикува намерението на Европа да изпрати армията си в Гренландия, наричайки го "много опасна игра".

