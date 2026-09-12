Вебер пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов
Председателят на ЕНП е поздравил България за успешното присъединяване към Еврозоната
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Председателят на ЕНП е поздравил България за успешното присъединяване към Еврозоната
Манфред Вечер с рязко изказване
Председателката на ЕК говори пред събитие на ГЕРБ-СДС, представящо кандидатите им за евровота
Предизборното мероприятие е в Античния театър в Пловдив
Показа на госта интересната Балабанова къща
Евролидерът категорично заяви, че твърдо застава зад Мария Габриел
Председателят на ЕНП с призив към партиите в България
Коментар на кандидатурата направиха вицепрезидентът на България и лидерът на ЕНП
Манфред Вебер чака кабинет с мандата на ГЕРБ-СДС, за да даде евродясната подкрепа за него
България има нужда да започне отново да се възползва от европейските средства
Като единствен кандидат той наследи на поста Доналд Туск
Това заяви председателят на Групата на ЕНП в ЕП Манфред Вебер в специално видеообръщение към Бойко Борисов
Напълно подкрепяме българското правителство на Бойко Борисов, обяви лидерът на ЕНП
добрата новина съобщи Манфред Вебер
Борисов проведе среща с Франс Тимерманс и изрази смекчена позиция в преговорите
Решението е взето на среща в Осака на Доналд Туск с ръководителите на водещи европейски партийни алианси в новия Европарламент
Вебер, германски евродепутат и лидер на групата на ЕНП, е кандидат за поста на дясноцентристката партия
Днес всички лидери на ЕС ще имат работна вечеря в Брюксел, на която ще започнат да разпределят най-високите постове в ЕС след евроизборите
В Мюнхен Бойко Борисов ще проведе и редица двустранни срещи
Специален гост ще бъде кандидатът на ЕНП за председател на ЕК Манфред Вебер