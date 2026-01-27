Политика

Андрей Райчев преброи гласовете на Радев, каза кой ще реши изборите

Обясни защо Радев избяга от казуса със Съвета за мир

Андрей Райчев преброи гласовете на Радев, каза кой ще реши изборите
27 яну 26 | 10:14
3054
Мира Иванова

Ако изборите са днес, милион души ще гласуват за Радев и по половин милион за ГЕРБ и за ПП-ДБ. Това означава между 80 и 100 депутати, защото има още 20% за други. Но в момента се мерят нагласи, а не намерения. Това са нагласите на 2,5 милиона хора, а реално ще гласуват 3-3,5 милиона. Тоест има един милион, за които не се знае къде ще отидат. Това коментира социологът Андрей Райчев пред Нова тв.

И тук идва огромното противоречие и Радев затова избяга от този казус със Съвета за мир. Нагласите на сините са анти-Тръмп по руската линия, защото той иска Украйна да отстъпи. И съответно евентуалният съюзник на Радев - не да управлява, а залогът, който те са сложили, не е съвместното управление, а решаването на въпроса с правосъдната система. Това е базата на съюза между Радев и синьото и този съюз много ясно се вижда. Асен Василев въобще не споменава Радев, въобще не споменава Украйна и говори за съдебната реформа. Същото важи и за Да, България. Но не е така с Атанасов и ДСБ, обясни Райчев.

Всичко е много тънко и намесата на този въпрос с Тръмп много рязко може да счупи гърнето, допълни той.

А по повод подписването от България на документа за създаването на Съвета за мир, той обясни: Радев решава да не влезе в този филм, този филм остана в главата на правителството, който постъпи по единствения възможен начин за тях - каза да.

Между Европа и САЩ се натрупва напрежение с неизвестен изход, но със съвършено известна последица, ако Европа направи рязко движение - тя ще остане без защита. Няма абсолютно никакви шансове Украйна да се удържи без САЩ и самата Европа няма начин да се защитава. Каквато и политика да предприеме Европа, сега трябва да приеме това, което правят САЩ. И не го казвам аз, а го казва Рюте: Ние въобще нямаме отбрана без САЩ. Такава отбрана би могла да се появи, това е процес след 10 г. и ако изхарчим трилион. И не сме решили кой командва нашата войска - френският президент ли, друг ли, ние не сме подготвени, каза Райчев.

Малко сме в крайност - очакваме всичко да е ясно от първия момент, очакваме този борд да е нещо голямо и значимо и оттам се възбуждаме толкова много. Не виждам в хартата на този борд друго, освен полиране на имиджа на Тръмп. Това нещо ми се струва малко или много с размера на проява на учтивост, коментира политологът Любомир Стефанов.

Ние бързо скачаме върху главата на тези хора, но мислете и друго - ЕС няма категорична позиция, допълни той.

Това да си човек на Тръмп в България не е чист минус. Радев не искаше да обере негативните елементи от това. Ще възникне някакъв ред в света. Тръмп е в разгара се. Предстои срещата на тримата големи в Пекин. Най-сензационното в този съвет е участието на Лукашенко и очакването на появата на Путин. Това е гигантско изпитание за Европа и не знам как ще се справят европейските лидери, които се клеха, че това е сатана, а сега ще ходят на среща с него. Липсва Тайван, каза още Райчев.

Американците не надничат зад всеки шубрак в България, нито руснаците. Трябва малко по-реалистично да гледаме на мястото си, коментира още Стефанов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Партията на Радев
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
Фаро
преди 10 минути

Как увeличиx размера на пeниca си с 5 см за месяц?! Оказва се, че е лесно и безoпacно, пpочeтeте сами:---- https://urlit.co/taina

Откажи