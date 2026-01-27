Киселова проговори! Влиза ли в партията на Радев

През настоящата седмица, след като президентът Йотова проведе срещите с лицата от "домовата книга", ще имаме служебно правителство, коментира в "Тази сутрин" по БТВ бившият председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова.

За това какви са очакванията на БСП и дали изборите ще са на 29 март или след Великден, Киселова посочи: "Кога ще бъдат изборите зависи от президента Йотова, това ще бъде предпоставено от това колко бързо ще бъде съставено служебно правителство. Не сме в позиция да даваме съвети, това е правомощие на президента. Редно е президентът Йотова да покаже стил и класа при избора на служебно правителство, защото всички погледи са вперени в нея, и смятам, че тя ще се справи достойно".

За това дали настоящият председател на НС Рая Назарян ще отклони предложението да бъде служебен премиер, Киселова коментира: "Ако трябва да сме обективни, държавният глава беше ограничен в това да съставя служебен кабинет. Лицата след конституционните промени не би трябвало с лека ръка да отказват".

"Има различни последици, ако лицето е определено за служебен премиер - беше изразена позиция от г-жа Назарян, че е допустимо да си служебен премиер и кандидат за депутат, което според мен е нередно", посочи още Киселова.

И допълни: "Не вярвам тя (Назарян) да си смени мнението, но вярвам, че трябва да даде аргумент защо е гласувала за конституционните промени и защо ги или не ги прилага".



Запитана дали ако все още беше начело на НС, щеше да приеме да бъде служебен премиер, Киселова посочи: "Аз това съм го заявила, когато си станал председател, си дал съгласието си за това. Такава е конституционната разпоредба, дали съм ярко или неярко политическо лице, това е по-скоро субективно".

А на въпрос дали Румен Радев би направил нов политически проект, Киселова посочи, че "това се води като разговор в медиите" и беше категорична, че "докато Радев не заяви какво ще прави, ние само можем да гадаем". Тя уточни, че досега не е водила разговор с него или негов екип.

"Единствено ми е любопитно какво има предвид г-н Радев с термина нов обществен договор, дали е нова конституция, или пък по-сериозна промяна".

Запитана дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов би подал ръка за потенциална коалиция, Киселова коментира: "Конкретен отговор "ние ще се коалираме" няма да чуем, важно е да разберем какво искаме - правителство на всяка цена, или да се ходи на избори до пълна умора".

И допълни: "Спиралата от избори разочарова повече избиратели, отколкото да ги привлече".

Във връзка със Съвета за мир, създаден от Доналд Тръмп като орган, който да управлява Газа в следвоенния период, и това какво подписа България, Киселова посочи: "Неофициално има устав, който беше представен, или харта - в нея се твърди, че се установява международна организация, това е на границата между международна организация в публичноправния и частноправния смисъл".

Тя допълни, че "България трябва да подкрепя във всички форми усилията за мир", но "ние не сме видяли официалния текст, очаквам днес да има повече информация".

За това дали документът подлежи на зелена светлина, Киселова обясни: "Така, както е разписан, подлежи на ратификация, по силата на международния договор и конституцията НС трябва да ратифицира този договор, той има и политически характер и евентуални финансови ангажименти".

Тя уточни обаче, че няма срок, в който да се внесе, и посочи: "Редно е да има официален превод, за да се запознаят всички с него, защото официалният език е английски".

