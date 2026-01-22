Отива ли при Радев? Наталия Киселова проговори

Отива ли в партията на Румен Радев и влиза ли в нейните листи? Бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова не пожела да отговори конкретно и категорично на този въпрос.

„Това е въпрос, за който ще си говорим, когато бъдат насрочени предсрочните избори. Нека г-н Радев да престане да бъде президент, да направи проект и тогава ще говорим“, отговори тя.

Припомняме, че Румен Радев съобщи, че подава оставка като президент в обръщение към българския народ на 19 януари, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.

„Първо – Радев подаде оставка. Ако беше направено служебно правителство, щяха да обвинят г-н Радев, че прави правителство в свой интерес. По тази причина мисля, че е правилно да се даде възможност на г-жа Йотова, като президент, да проведе разговори и да си поеме отговорността за съставянето на служебен кабинет. Според мен е редно, ако утре има решение на КС, г-жа Йотова да положи клетва като президент, за да стане ясно откога тече мандатът, който ще довърши. И след това да започне разговори с кандидатите за министър-председатели. Тогава, когато има такива и консултации с парламентарните групи, ще им служебно правителство, а тогава ще има и указ за избори“, това заяви Киселова относно това как трябва да се развият събитията занапред.

Депутатът от ПГ на „БСП-Обединена левица“ припомни, че Конституцията беше така променена, че без служебно правителство няма как да има дата за избори. „Затова трябва да дадем възможност процедурата да се проведе“, така Киселова коментира настояването от страна на „Възраждане“ за по-бързо насрочване на предсрочните парламентарни избори.

Относно промените в Изборния кодекс бившият председател на парламента отсъди, че „начинът, по който се прави процедурата, е неправилен“.

„Всяка жена, която иска да прави промени за по-добро, трябва да получи подкрепа“, коментира още Киселова във връзка с депутата от ПГ на ПП-ДБ Лена Бориславова, за която стана ясно, че няма да бъде част от листите на ПП. „Сега трябва да дадем и сериозна подкрепа на президента Йотова“, каза още тя.

