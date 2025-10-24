Тежка катастрофа създава тапа от рано тази сутрин

Движението е силно затруднено на околовръстния път на Пловдив заради катастрофа, станала към 7:50 ч. тази сутрин, предаде БНТ.

По предварителни данни край разклона за с. Белащица челно се ударили лек автомобил и камион. Сериозно пострадал е водачът на колата, предстои транспортирането му към болница.

На място има полицейски служители, а до изясняване на обстоятелствата за произшествието, движението в участъка между Кукленско шосе и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.

