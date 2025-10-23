Нова опасност! Обявиха жълт код у нас, само 3 области се отърваха

За 24 октомври синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време - ще е ветровито. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен. Кодът е в сила за цялата страна, с изключение на Перник, Кюстендил и Благоевград.

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През почивните дни вятърът отново ще се ориентира от юг-югоизток. В събота, след временно разкъсване и намаляване, над Северна България облачността отново ще се увеличи и след обяд и през нощта на много места там ще има валежи. В останалата част от страната ще има повече слънчеви часове. В неделя ще преобладава облачно време, в Северзападна България - с валежи. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°.

