Времето през октомври. Кога идва циганското лято

Първият изцяло есенен месец октомври ще започне с дъждовно време.

Това съобщи метеорологът Петър Янков, цитиран от "Труд".

През първата и в началото на втората десетдневка се очакват валежи, със сумарни количества от 50 до 70 литра на квадратен метър.

Значителни ще бъдат дъждовете в централните и в източните райони от страната.

От 5 до 9 октомври мъглите и ниските облаци ще бъдат често явление. Дневни температури от 18 до 23 градуса.

От 10 до 13 октомври се очакват валежи и захлаждане с валежи от сняг по високите части в планините.

От 14 до 29 октомври ще бъде предимно слънчево и сухо. В този период времето ще бъде подходящо за туризъм във високите части на планините.

От 26 октомври, Димитров ден, започва циганското лято - с хладни утрини и сравнително топло през деня.

