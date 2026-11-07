Времето прави рязък завой! Лятото се връща

Мъгли и слани в началото, дъжд в понеделник, после южният вятър носи топла вълна. Морето остава по-хладно, но планините ще се радват на слънце

Ноември ще направи неочакван завой и ще напомни за отминалото лято. След студените утрини и температурите около нулата България се готви за сериозно затопляне. В средата на следващата седмица термометрите на места могат да достигнат 22 градуса – стойности, които повече приличат на топла есен, отколкото на месец, в който зимата вече напомня за себе си.

Преди топлата вълна обаче ни очакват мъгли, ниска облачност и дори отрицателни температури. В понеделник облаците ще се сгъстят, а в Западна България на места ще превали дъжд. След това южният и югозападният вятър ще промени обстановката и ще започне пренос на по-топъл въздух от Средиземноморието.

Прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и „Метео Балканс“ очертават една от най-интересните промени на времето през този ноември. Според метеоролозите затоплянето ще бъде осезаемо, но няма да означава трайно слънчево време – облаците и локалните валежи ще останат част от картината.

Студена нощ, слънчева неделя и сутрешни мъгли

Преди да се усети топлата вълна, неделя ще започне с доста ниски температури. През нощта ще бъде предимно ясно, а вятърът постепенно ще отслабне. В низините, котловините и около водните басейни отново ще се образуват мъгли или ниска облачност.

Минималните температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, а в София – около минус 2. На места сутринта ще напомня за настъпващата зима, особено в районите с по-ниски температури и задържаща се мъгла.

През деня обаче слънцето ще вземе превес. До обяд видимостта почти навсякъде ще се подобри, а вятърът ще бъде слаб от изток. Максималните температури ще достигнат между 8 и 13 градуса, в столицата – около 10.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Максималните стойности ще бъдат между 9 и 10 градуса, а морската вода ще остане сравнително топла за сезона – между 14 и 16 градуса. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините неделя ще предложи добри условия за разходки при подходяща екипировка. Ще бъде слънчево, със слаб вятър, който по високите части ще бъде умерен. На 1200 метра максималната температура ще е около 6 градуса, а на 2000 метра – около минус 1.

Понеделник носи облаци и дъжд

В началото на новата седмица времето ще промени характера си. В понеделник облачността ще се увеличи и на места в западната половина на страната ще превали дъжд. Температурите ще останат без съществена промяна.

Това ще бъде преходният ден преди затоплянето. Атмосферната циркулация постепенно ще се промени, а над Балканите ще започне да прониква по-топъл въздух от югозапад.

Според НИМХ именно в началото на седмицата ще започне повишението на температурите, което ще се усети по-силно през следващите дни.

Вторник отваря вратата за топлата вълна

Във вторник сутринта равнините отново ще бъдат обхванати от мъгли и ниска облачност. Следобед обаче картината ще се промени. Вятърът от югозапад ще се усили, видимостта ще се подобри, а облаците постепенно ще се разкъсат и временно ще намалеят.

Температурите ще започнат да се повишават. Топлият въздух от Средиземноморието ще даде началото на по-продължителен период с по-високи дневни стойности.

Точно тази промяна е акцентът и в прогнозата на „Метео Балканс“. Според метеоролозите след 9 ноември над Балканите ще се установи пренос на по-топъл и влажен въздух от юг и югозапад. Това ще повиши температурите, но ще запази условията за облачност и периодични валежи.

В сряда и четвъртък термометрите полудяват

В сряда затоплянето ще продължи. Ще има временни увеличения на облачността, а на отделни места са възможни слаби превалявания от дъжд. Въпреки това температурите ще се повишават и усещането за късна есен ще отстъпи пред необичайно мекото време.

Още по-интересен се очертава четвъртък. Прогнозата предвижда променлива облачност, по-значителна над Източна България, и умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат в широки граници – от 12 до 22 градуса.

Така в някои райони ноемврийският следобед може да предложи температури, характерни за далеч по-топъл период от годината.

„Метео Балканс“ също очаква най-същественото затопляне около средата на седмицата и към 13 ноември. Според прогнозата на платформата на отделни места на Балканите температурите ще достигат и надхвърлят 20 градуса. Топлата въздушна маса обаче ще бъде съпроводена с по-висока влажност, облаци и локални дъждове.

Ноември напомня, че зимата още не е дошла

Необичайното затопляне не означава, че зимата е отменена. Напротив – ноември ще продължи да показва характерната си променливост, с големи разлики между студените сутрини и топлите следобеди.

Месечната прогноза на НИМХ също допуска по-високи температури през ноември, като в най-топлите дни на месеца максималните стойности могат да достигнат 20-25 градуса. В равнините и котловините обаче мъглите ще продължат да бъдат често явление, особено преди обяд.

Така че есента явно не бърза да отстъпи място на зимата. След студените утрини и дъждовния понеделник България получава още един шанс за слънчеви разходки, отворени прозорци и кафе на открито. Само че чадърът не бива да се прибира – топлото време няма да прогони облаците и дъжда.

Ноември се готви да подари на България няколко почти летни дни. Зимата обаче все още чака своя ред.