Снегът дойде. Опасен проход побеля

Дъждът на прохода Петрохан в Стара планина е преминал в сняг и в момента продължава да вали. Пътят през прохода, който е най-краткият маршрут от София към областите Монтана и Видин, но и едно от най-опасните трасета у нас, се почиства и е проходим при зимни условия. Това съобщи дежурният в Областното пътно управление в Монтана.

Засега снежната покривка е малка, а температурата е около нулата. Очаква се през нощта температурите да се понижат и да се наложи не само почистване на пътя със снегорини, но и опесъчаване. Дежурният препоръча шофьорите да пътуват само с автомобили, подготвени за зимни условия.

Към момента в област Монтана няма затворени пътища и тежки катастрофи.

През вчерашния ден обаче в региона станаха две тежки катастрофи, при които пострадаха петима души. Заради произшествията за известно време бяха блокирани два основни транспортни коридора или движението по тях беше ограничено в едното платно, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Турски гражданин, управлявал тежкотоварен камион, пострада при преобръщане на автомобила на главен път Е-79 при разклона за село Винище, община Монтана. Той беше изваден от кабината от спасители от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана, след което беше откаран в болница.

Заради инцидента главният път беше затворен за няколко часа, а движението по направлението Монтана – Видин – Дунав мост 2 беше пренасочено по обходен маршрут. Изчакваше се изтеглянето на преобърнатия камион и претоварването на товара му.

При челен сблъсък между два автомобила по пътя Монтана – Берковица, в местността „Йончове ханове“, пострадаха четирима души. Те бяха откарани в болница в Монтана и настанени за лечение без опасност за живота. Заради катастрофата движението по пътя временно беше спряно, а след това автомобилите се пропускаха на колони в едното платно.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че през 2025 г. по пътищата в областта са регистрирани 874 пътнотранспортни произшествия при 780 през 2024 г. От тях 227 са били тежки, с 12 загинали и 344 ранени. През 2024 г. тежките произшествия са били 221, със 17 загинали и 301 ранени.