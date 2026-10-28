Времето показва зъби, идва и сняг

Мрачното и студено време настъпва, а в планините ще има и сняг. В сряда ще бъде предимно облачно. Дъжд ще вали главно в Северна България и крайните източни райони. Ще духа слаб и умерен северозападен, през деня в Източна България и по долината на Струма северен вятър.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието до 11°, а максималните: в Северна България между 8° и 13°, в Южна и по Черноморието между 12° и 17°. В София минимална температура около 5°, максимална - около 10°.

В планините ще бъде предимно облачно. Главно в Стара планина, Витоша, Рила и Пирин ще вали сняг, под 1500-1700 метра – дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи, предимно слаби. Ще духа слаб и умерен, предимно северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.