Слънце и до 22 градуса, но пак обрат: кога ще завали и застудее

Есента ни подарява още един слънчев уикенд. В събота, 24 октомври, времето в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, а температурите ще се повишат леко и ще достигнат между 17 и 22 градуса.

Сутринта обаче на много места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена заради мъгли. С напредването на деня те постепенно ще се разсеят и слънцето ще вземе превес.

Вятърът ще бъде слаб, предимно от изток-югоизток.

Колко градуса ще бъде в големите градове?

Максималните температури за събота ще бъдат:

София – 17°

Пловдив – 19°

Варна – 17°

Бургас – 17°

Слънце и в планините, но сутринта с облаци

В планините също ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Преди обяд на места върховете и билата ще бъдат обхванати от облаци.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. На 1200 метра надморска височина максималната температура ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра – около 7 градуса.

По Черноморието – слънчеви часове и до 18 градуса

Край морето съботният ден ще започне с ниска облачност и мъгли на отделни места. Постепенно видимостта ще се подобри и ще има повече слънце.

Вятърът ще бъде слаб до умерен, първоначално от северозапад, а следобед ще се ориентира от югоизток.

Максималните температури по крайбрежието ще достигнат 16–18 градуса. Толкова ще бъде и температурата на морската вода.

Неделя носи още слънце, но и сутрешни мъгли

На 25 октомври времето ще остане сравнително спокойно. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от изток.

Сутринта в равнинните райони отново ще има мъгли и ниска облачност, но през втората половина на деня на повечето места ще преобладава слънчево време.

Повече облаци се очакват над Югозападна България, където на отделни места в планините са възможни краткотрайни превалявания.

Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните – предимно между 15 и 20 градуса.

Новата седмица започва с вятър и захлаждане

Още в началото на следващата седмица времето ще започне да се променя.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като ще донесе за кратко по-хладен въздух. Облачността временно ще се увеличава, а на отделни места ще превали дъжд.

Във вторник и сряда, 27 и 28 октомври, вятърът в Западна България ще отслабне, като на места дори ще стихне. В източната половина на страната ще духа предимно умерен североизточен вятър.

Облачността ще бъде променлива, но валежи почти не се очакват.

В четвъртък по-топло, в петък – ново застудяване

На 29 октомври, четвъртък, вятърът в Западна България отново ще се ориентира от северозапад и ще се усили до умерен. В Източна България ще остане североизточен.

Въпреки това над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево, а дневните температури ще се повишат леко.

По-сериозната промяна се очаква в петък, 30 октомври.

Още през нощта облачността ще се увеличи, а през деня ще бъде значителна. На места ще завали дъжд, северозападният вятър ще се усили допълнително и ще започне ново застудяване.

Така последният уикенд на октомври ще започне със слънце и сравнително приятни температури, но краят на следващата седмица ще напомни, че зимата постепенно наближава.