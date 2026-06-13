Синоптик от НИМХ отсече! Градусите се вдигат, но...
Затоплянето в страната ще продължи
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Затоплянето в страната ще продължи
Говори синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева
Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток
Предстои хубав уикенд, посочи Петър Янков
В София минималната температура ще бъде около 9°
Утре северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен
Температурите остават високи
Утре времето ще е предимно слънчево