Добра новина за времето през уикенда, но на тази дата е следващият неприятен обрат

През следващото денонощие през страната ще премине атмосферно смущение, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Днес още през нощта облачността от север ще се увеличи и след полунощ на места, главно в Северна България и планините, ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - по-високо от средното за месеца.

Утре северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен. Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Към обяд облачността от север ще започне бързо да се разкъсва и намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време. Дневните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

Над Черноморието денят ще започне с облачно и с валежи време, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°, температурата на морската вода ще е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

През следващите дни вятърът ще отслабне, ще е до умерен от северозапад. В неделя сутринта в равнинната част от страната ще има значителна ниска облачност, а около и след обяд ще преобладава слънчево време.

През първата половина от следващата седмица вятърът постепенно ще отслабне, към сряда-четвъртък ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде от слаб до умерен.

В понеделник, 13 октомври, ще бъде все още предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, в западната част на Дунавската равнина, където вятърът ще е все още до умерен от северозапад, ще са до 12 градуса, а максималните - ще са предимно между 15 и 20 градуса.

Във вторник, 14 октомври, облачността бързо ще се увеличи, на много места ще превали дъжд, а в планините над 1600 метра - сняг. Температурите ще започнат да се понижават.

На 15 и 16 октомври, в сряда и четвъртък, времето ще се задържи предимно облачно с превалявания от дъжд, главно в Северна България, а в планините над 1200 метра ще превали сняг. Минималните температури ще са предимно между 1 и 6 градуса, по Черноморието - до 8-10 градуса, а максималните температури ще са предимно между 13 и 18 градуса.

