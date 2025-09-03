Синоптиците ни зарадваха с тази прогноза за уикенда

В петък и през почивните дни ще бъде предимно слънчево, съобщиха от НИМХ.

Временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на изолирани места ще превали краткотрайно.

Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от североизток.

Максималните температури ще са между 29° и 34°.

През първите дни от следващата седмица ще преобладава слънчево време, но се повишава вероятността за по-значителни временни увеличения на облачността и превалявания.

Вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб.

Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 27° и 32°.

