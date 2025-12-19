Топ климатолог каза кога идва истинската зима

Истинската зима предстои – още с първите дни на януари. Това коментира климатологът Симеон Матев в ефира на Нова.

„Превалявания ще започнат на 21-22 декември, но ще бъдат от дъжд. Сняг по Коледа по-скоро няма да има. Снеговалежи може да има по високите части на планините.

По-сериозно застудяване ни очаква между Коледа и Нова година.

Най-вероятният сценарий е да има кална Коледа. Но има известен процент, понеже на Коледа стават чудеса, може да има сняг.

По думите му и тази година е една от най-топлите в света, но няма да бъде по-гореща от последните две.

„През последните 15-20 години скоростта на затопляне е голяма. Намираме се в период, в който всяка следваща година все ще е по-топло от нормалното.

Рано или късно обаче ще започне период на глобално застудяване”, поясни Матев.

И допълни, че напоследък май месец е по-студен от нормата заради аномалиите през зимата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com