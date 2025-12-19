Рекордна събираемост от тол такси! Над 1 млрд. лева в бюджета

Към днешна дата се отчита рекордна събираемост на приходите от пътни такси в размер над 1 милиард лева – цел, поставена още в началото на създаването на тол системата. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов по време на съвместен брифинг с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев и началника на Националното тол управление инж. Олег Асенов.

Иванов подчерта, че резултатът е постигнат благодарение на мерките и подобренията, реализирани в рамките на Националното тол управление през тази година.

Организационни и законодателни промени

По думите на министъра, рекордната събираемост е резултат от поредица организационни, политически и технологични действия, предприети от изпълнителната власт, ръководството на тол управлението и чрез законодателни промени, приети от Народното събрание.

Макар и в оставка, Иван Иванов заяви, че правителството продължава да изпълнява ангажиментите си, поети при съставянето на кабинета. Той припомни, че още в началото на мандата е било установено, че събираемостта на пътните такси е незадоволителна и липсва необходимата организация.

АПИ отчита допълнителни рекорди и готовност за зимата

Председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев потвърди, че приходите от тол управлението вече надхвърлят 1 милиард лева. По думите му вътрешните приходи на Агенцията също са рекордни и към момента възлизат на над 100 милиона лева.

Вълчев информира, че АПИ е в пълна готовност за зимното поддържане на републиканската пътна мрежа, като заради празниците ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили с цел по-лесно придвижване извън София и обратно към столицата.

Засилен контрол и ясен план

Началникът на Националното тол управление инж. Олег Асенов заяви, че достигането на 1 милиард лева приходи е резултат от ясно разписан план и подобрена експлоатационна готовност на системата. По думите му особено внимание е било отделено на контролните функции, включително на работата на контролните рамки, които са затегнали задължителния контрол по пътищата.

Според Асенов именно тези мерки са гарантирали устойчивия ръст на приходите и постигането на дългоочаквания финансов резултат.

