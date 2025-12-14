Километрични опашки от товарни автомобили по ключови ГКПП

Изключително интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция Капитан Андреево и Лесово за товарни автомобили на изход. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Сериозно натоварване има и на ГКПП Калотина на границата със Сърбия, където движението на изход за товарни автомобили също е интензивно.

Допълнително напрежение се очаква по граничните преходи с Гърция, където заради стачни действия на протестиращи са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили.

В същото време движението остава нормално на граничните преходи с Румъния, както и на пунктовете с Република Северна Македония.

