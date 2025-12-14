Нагли престъпници посегнаха на българска света обител

Бачковският манастир е бил използван като примамка в схема с фалшиви терапии, насочени към хора, страдащи от диабет. Измамниците са разпространявали обява в интернет, в която се твърдяло, че в Светата обител има монах, способен да лекува тежки заболявания. Макар публикацията вече да е свалена, около 30 души са били подведени и са отишли на място с надеждата за изцеление.

За случая разказва йеромонах Паисий, който лично се е запознал със съдържанието на фалшивата обява. От манастира обаче не са подавали сигнал в полицията, тъй като не разполагат с информация кой стои зад измамата. По думите му е използвано напълно несъществуващо лице.

„Недоброжелателни хора са замесили името на Бачковския манастир, като са разпространили фалшива новина, че тук се подвизава монах на име Николай, който извършва чудеса и изцелява болни. Такъв монах или игумен не е имало в манастира повече от 100 години“, подчертава йеромонах Паисий.

От Светата обител са категорични, че никога не са препоръчвали лечение и не се занимават с медицинска дейност. „Ние се грижим за духовното състояние на хората. За здравословните проблеми има лекари“, заявява още йеромонах Паисий, като отправя призив хората да бъдат изключително внимателни с подобни „чудодейни“ обещания, които злоупотребяват с вярата и отчаянието на болните.

