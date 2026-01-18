Удар в София! Над 270 фалшиви маркови стоки иззети от магазин

Над 270 фалшиви дрехи и чанти с логата на известни търговски марки бяха иззети при полицейска акция в самия център на София. Артикулите са били изложени за продажба в магазин в района на улица „Княз Борис I“, като са носели знаци на валидно регистрирани марки без разрешението на притежателите на правата.

Акцията е проведена на 14 януари от служители на отдел „Икономическа полиция“ към СДВР в рамките на специализирана операция срещу престъпленията по линия на интелектуалната собственост. По време на проверката криминалистите са открили голямо количество артикули, подредени по стелажи и рафтове, готови за продажба на клиенти.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 172 от Наказателния кодекс за незаконно използване на търговски марки. Разследването продължава под надзора на Софийска районна прокуратура, като предстои да бъде установен произходът на фалшивите стоки и кръгът от лица, замесени в незаконната дейност.

