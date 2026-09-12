Йотова получи специален дар в Бачковския манастир
Президентът участва в закриването на 21-вия иконографски събор
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Президентът участва в закриването на 21-вия иконографски събор
Президентът ще се включи в литийно шествие, а 20 иконописци представят творбите си в светата обител
Светата обител посрещна Велики четвъртък със символичен брой боядисани яйца
Измамници използваха Бачковския манастир като капан за болни хора
Тя е посланик на православието чрез изкуството, каза епископ Сионий
Според преданието иконата е била намерена в скална ниша в местността Клувията преди четири века
Преди 400 години иконата е била намерена в скалите на родопската местност
Изнася се нейното копие, а оригиналът остава в храма
Там се намира най-старият олтарен балдахин, от 17 век, открит по нашите земи
Как игумен на Бачковския манастир ги открил случайно
„Божествената красота на словото“ е под егидата на Велички епископ Сионий
В манастира бе открита и грузинската изложба „Съкровища“
Енергото разреши проблема с Троянската света обител, но Бачковската е на режим, казва игуменът
Светият Синод поиска с декларация до Комисията по енергийно и водно регулиране църквите и манастирите у нас да плащат ток като битови потребители
На 15 август Светата обител празнува и своя храмов празник
Чудотворни икони на Божията майка пазят най-големите ни манастири
Ето историята на К. и нейната новородена дъщеря
Ще има специална организация заради топлото време
За първи път няма литийно шествие от миряни
Отпуснахме за ремонта 500 000, каза премиерът