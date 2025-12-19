Спират важни за шофьорите услуги. Ето на кои дати

Във връзка с въвеждането на еврото като официална валута в България и необходимите технологични промени, Порталът за електронни административни услуги (ПЕАУ) ще бъде временно недостъпен. Прекъсването ще е в периода от 12:00 ч. на 31 декември до 18:00 ч. на 1 януари 2026 г., съобщават от МВР.
Паралелно с това, на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г. няма да се извършват картови плащания за глоби по Закона за движение по пътищата чрез:
- мобилните ПОС терминали в патрулните автомобили на МВР;
- ПОС устройствата във всички районни управления;
- структурите на „Пътна полиция“ към СДВР и ОДМВР;
- граничните контролно-пропускателни пунктове;
- звената „Български документи за самоличност“;
- всички останали структури на МВР.
От ведомството уточняват, че при необходимост от заплащане на глоби, служителите ще насочват гражданите към алтернативни начини за разплащане.
Подробна информация за реда и начините на плащане е публикувана на сайта на „Пътна полиция“ в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на глоби за извършени нарушения“.
МВР призовава гражданите да планират предварително административните си услуги и плащания около посочения период.
