Облачно и мъгливо време днес. Вижте къде в България ще вали

Днес над повечето райони ще остане облачно, на много места и мъгливо. В източната половина от страната ще има превалявания от дъжд. Над Югозападна България ще бъде предимно слънчево, но и там на места в котловините и поречията ще е мъгливо. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, като само по Черноморското крайбрежие ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието и крайните югозападни райони до 12°, а за София около 7°.

Планините и високите части

Над планините в Югозападна България ще бъде предимно слънчево, докато над масивите в останалата част от страната облачността ще е значителна. Превалявания от дъжд ще има главно в Източна Стара планина и Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, а на 2000 метра около 1°.

Условията по Черноморието

Над Черноморието ще бъде облачно, като на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е между 11° и 13°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогноза за новата седмица

През повечето дни от новата седмица времето ще бъде облачно. Очакват се валежи от дъжд, като по-значителни и на повече места ще бъдат в сряда, а през останалите дни ще са изолирани и слаби. Вятърът ще бъде слаб, в понеделник от североизток, а във вторник и сряда ще се ориентира от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните между 5° и 10°.

В сряда късно през деня и през нощта срещу четвъртък, с ориентиране и усилване на вятъра от север, ще започне нахлуване на студен въздух. В четвъртък и петък температурите ще се понижат значително и ще са с малък денонощен ход, като в петък ще бъдат предимно между минус 3° и 2°. Ще има валежи от дъжд, които в четвъртък в североизточните райони, Предбалкана и високите полета в Западна България, а в петък и в района на Странджа ще преминат в сняг. Засега изгледите са валежите в четвъртък да бъдат слаби и на отделни места, без да се образува снежна покривка, докато в петък се повишава вероятността за по-значителни валежи на места в Източна България. В събота ще се задържи облачно, но почти без валежи, с до умерен вятър от североизток и слабо повишение на дневните температури.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com