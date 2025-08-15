Жълт код през уикенда, а през новата седмица предстои...

30-35 градуса ни очакват

Предупрежденията за силен вятър остават в сила и в събота. Той остава временно силен отново в области Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали, където е обявен жълт код. Поривите в тези райони ще достигнат до 85 км/ч.

Утре времето ще е предимно слънчево.

Следобед над Западна и Центрлна България предстои развитие на купеста облачност. Максималните температури остават между 30° и 35°.

В неделя ще е предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността над западните райони.

Там на отделни места ще превали и прегърми. Преобладаващите максимални температури остават между 30° и 35°.

От понеделник започва лека промяна

В понеделник над Западна и Централна България, а във вторник и на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места предстоят краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

В сряда ще преобладава слънчево време, само на отделни места в планинските райони в следобедните часове ще превали и прегърми.

