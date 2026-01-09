Проф. Рачев заговори за лебедово езеро по улиците и лед под краката

В следващите дни придвижването ще изисква повече време, търпение и внимание, независимо дали пеша или с автомобил. Краткото затопляне днес ще създаде илюзия за по-спокойно време, но вечерта ще донесе валежи и опасен фазов преход. Именно той крие най-сериозните рискове както за пешеходците, така и за шофьорите.

Кратко затопляне и коварен преход

„В тези времена първо трябва да тръгваме малко по-рано, било то пеша или с кола, и бавно и леко, без да гоним автобуси, защото едно подхлъзване може да доведе до травматологията“, предупреди климатологът проф. Георги Рачев в сутрешния блок на бТВ.

„Днес за кратко ще стане по-топло навсякъде. Още по обед в София ще бъде около 2 градуса и ще се задържи така до вечерта, когато ще започне да вали. Този фазов преход от дъжд към сняг ще бъде изключително опасен“, подчерта той.

Целият набор на зимата за един уикенд

„Довечера, в събота и неделя ще усетим целия набор на зимата – ще има от всичко: дъжд, сняг, суграшица, поледица, след това и силен вятър и рязко понижаване на температурите“, каза още проф. Рачев.

По думите му неделята ще донесе истински леден ден, особено в котловините на Западна България на височина около 500-600 метра. Пример за студа вече е даден с минимални стойности, като във Враца тази нощ е отчетен максимум от минус 7 градуса.

Леден старт на седмицата и рязък обрат

„В понеделник и вторник температурите ще са около минус 10 и минус 12 градуса“, обясни проф. Рачев.

„По всяка вероятност леден ден ще има още в неделя, а от сряда ни очаква затопляне и температури над нормалните за сезона“, добави той. Климатологът отправи и ясен апел към пътуващите: „Съветвам тези, които са най-опитни, да шофират“.

Според него зимата ще покаже пълната си сила в рамките на няколко дни, преди отново да отстъпи място на по-умерено време.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com