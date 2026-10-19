Обрат с времето. Температурите рязко се променят и високите градуси се връщат. Над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време. Преди обяд над източните райони облачността ще се задържи значителна и на места в Североизточна България ще превали слаб дъжд. След обяд и там облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време.

В сутрешните часове на отделни места в равнините и котловините ще бъде мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще отслабва и стихва. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 17°.

Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове през по-голямата част от деня ще останат в облачния слой. На места преди обяд ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Пред обяд на места по северното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, който след обяд ще отслабва и стихва. Максималните температури ще бъдат 17°-20°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.