Най-голямата грешка, когато бутаме храната във фризера

Фризерът има удивителната способност да ни кара да вярваме, че сме решили проблем, който всъщност просто сме отложили. Пъхаме нещо вътре, затваряме вратата и шест седмици по-късно го откриваме под формата на мистериозен пакет, за който никой в семейството не признава отговорност.

Замразяването е великолепен инструмент, но не всички храни преживяват еднакво добре образуването и последващото размразяване на ледени кристали. При някои вкусът остава приемлив, но текстурата може да се промени драстично.

1. Краставици и нежни салати

Високото им съдържание на вода означава, че след размразяване хрупкавостта до голяма степен изчезва. Ако ще ги използвате в сготвено или пасирано ястие, е друго, но за свежа салата фризерът не е приятел.

2. Сурови картофи

Не ги хвърляйте цели и сурови във фризера с надеждата бъдещото ви аз да се оправи. По-добър резултат обикновено се получава след подходящо бланширане или частична термична обработка преди замразяване.

3. Яйца с черупките

Суровите яйца не трябва да се замразяват в черупките - съдържанието се разширява и черупката може да се напука. Ако искате да замразите яйце, то трябва да бъде извадено от черупката и подготвено подходящо. USDA също изрично посочва да не се замразяват сурови яйца с черупки.

4. Майонезени сосове

Емулсията може да се раздели след замразяване и размразяване и да получите водниста, пресечена текстура. Не е точно финалът, който картофената салата е заслужавала.

5. Меки пресни сирена

Рикота, някои видове крема сирене и други богати на влага сирена могат да станат по-зърнести или воднисти. Това не означава непременно, че после не могат да участват в готвено ястие, но не очаквайте винаги същата кремообразна текстура.

6. Вече размразена храна - без да мислим как е размразена

Тук правилото не е просто "никога не замразявай повторно". Значение има как храната е била размразена, колко време е престояла и дали междувременно е била сготвена. При съмнение за безопасността не експериментирайте.

7. Всичко, което сме забравили да надпишем

Технически това не е храна, а може би най-голямата грешка във фризера. След два месеца телешката яхния, доматеният сос и някои супи придобиват подозрително сходен вид през замръзналия контейнер.