Официално решение за вечното дерби. Извънреден ход
Ключова промяна заради президентските избори
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Ключова промяна заради президентските избори
И пощите, и банките ще започнат изплащането преди празничните дни заради новите правила
Моментът за равносметка ни води по свише към кармично завършване
Той е трябвало да празнува рожден ден
Според изборния експерт сегашната администрация има късмет, че първият вот пред нея вероятно ще бъде президентският
Говори бивш председател на НС
От "Герена" разпалиха любопитството на привържениците
В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число
Две трети мнозинство дава на ТИСА контрол върху бъдещето на страната
Април носи внезапни промени и възможности
Те ще преживеят истински прилив от късмет
В нумерологията числото 3 представлява позитивност и творческо изразяване
Те помагат да се възстанови вярата в човечеството
Списъкът с министри трябва да е готовдо четвъртък
В момента у нас има арктична маса
Древните знания са им помагали във всяка житейска ситуация още от раждането
Някои хора са предопределени да изградят невероятно силни връзки, които траят цял живот
Нумерологията свързва рождените дати с предприемаческия потенциал
Тяхната аура действа като духовна бариера срещу завист, измама и негативни намерения
Рожденият ви ден може да разкрие кой сте били в минал живот