Стана ясно кога Мадяр поема властта. Символична дата!

Планира се бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр да положи клетва на 9 май, когато новоизбраният парламент ще проведе учредителното си заседание. Това съобщи президентът Тамаш Шуйок в публикация във Фейсбук.

Развитието идва след категоричната победа на партията ТИСА на последните избори. Политическата сцена в страната навлиза в нов етап след дългогодишното управление на предишния кабинет.

Дясноцентристката партия ТИСА спечели 52% от гласовете на парламентарния вот, с което сложи край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан.

Според избирателната система този резултат осигурява на ТИСА две трети мнозинство в парламента - достатъчно за прокарване на конституционни промени.

Процедурата изисква президентът да номинира кандидат за премиер, след което парламентът да го одобри с минимум 50% от гласовете. В случая изборът на Мадяр се счита за формалност.

Политическото напрежение обаче остава високо. Мадяр вече заяви, че не признава легитимността на президента Шуйок и настоява за неговата оставка.

Ако това не се случи, ТИСА възнамерява да предприеме действия. Мадяр обяви, че партията му ще внесе конституционни промени, които да позволят отстраняването на президента от поста.

Самият Шуйок беше избран през 2024 г. с подкрепата на партията ФИДЕС, свързвана с досегашното управление.

Силното парламентарно мнозинство дава на новата власт възможност не само да управлява, но и да преначертае институционалната рамка в страната, което може да доведе до дълбоки политически промени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com