Левски обяви датата на следващия трансфер

От "Герена" разпалиха любопитството на привържениците с кратко, но загадъчно послание в социалните мрежи.

"Край на урока по маркетинг. Очакваме ви на 06.07 за следващата сесия", написаха от Левски.

Засега от клуба не разкриват какво точно предстои на 6 юли. Според най-коментираните предположения тогава Левски ще представи втория си екип за новия сезон, с който тимът ще излезе ден по-късно в гостуването си на Борац.

Сред феновете обаче се появиха и далеч по-любопитни очаквания. Част от тях вярват, че именно на 6 юли „сините“ ще обявят привличането на нападателя Андре Кловис – трансфер, който от седмици е сред най-обсъжданите теми около клуба, пише gol.bg.

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