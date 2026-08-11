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Пилешки хапки с течен център от моцарела: Хрупкави отвън, сочни отвътре

Тези златисти пилешки хапки крият разтопена моцарела в средата и се приготвят сравнително лесно у дома.

Пилешки хапки с течен център от моцарела: Хрупкави отвън, сочни отвътре
Снимка: goggle
11 авг 26 | 16:25
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Петър Маринов

Има рецепти, които изглеждат сложни, докато не стигнете до кухнята, тези пилешки хапки са точно обратното. Приготвят се лесно, а резултатът е хрупкава панировка и мек, сочен център с разтопена моцарела.

 Какво е необходимо

За основата са нужни:

1 кг пилешка кайма

1 яйце

1 малка глава лук, нарязана на дребно

2 с.л. микс за барбекю Picantina

1 с.л. риган Picantina

1 с.л. кимион на зърна Picantina

1/2 ч.л. сол

100 г настърган пармезан

3 с.л. прясно мляко

1 филия хляб, която може да бъде заменена с галета

Допълнително:

около 150 г моцарела за пица, нарязана на кубчета

2 яйца

4-5 с.л. брашно

200 г панировка с корнфлейкс или панко галета

мазнина за пържене

 Начин на приготвяне

Приберете оформените хапки в хладилника, докато подготвите панировката. В три отделни съда поставете брашното, панко галетата и двете яйца. Разбийте яйцата с вилица до получаването на еднородна смес. В дълбока тенджерка налейте мазнината, в която ще пържите хапките, и я оставете да се загрее добре.

 Пържене до златисто

Извадете хапките от хладилника и ги оваляйте последователно в брашното, разбитите яйца и накрая в панко галетата. Подредете панираните хапки отново върху тавичка. Когато мазнината се нагорещи, пуснете хапките в нея и ги пържете на умерен огън за около 10-12 минути. Обръщайте ги периодично, за да се изпържат равномерно от всички страни. Препоръчително е след изваждането на първата хапка да я разчупите и да проверите дали е добре сготвена. Така ще се уверите, че посоченото време е достатъчно според размера на хапките. Готовите хапки извадете върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. Сервирайте хапките топли с доматен сос, картофено пюре или пикантен дип по избор.

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Автор Петър Маринов

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