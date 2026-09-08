Тръмп обяви: Луната е наша! И поиска да прекръсти Ню Мексико на...

Като герой от „Миньоните“ президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Луната вече е „наша“. В неделя следобед той публикува в социалната си мрежа Truth Social изображение на лунната повърхност с кратък надпис: „ЛУНАТА Е НАША“.

Публикацията предизвика нова вълна от реакции заради отношението на президента към Космоса. Тръмп неведнъж е говорил за намерението си да установи постоянно американско присъствие на Луната, но този път посланието му стигна още по-далеч – до идея за американска собственост върху небесното тяло.

Юридически обаче Луната не принадлежи на САЩ. Договорът за космоса от 1967 г., подписан и от Съединените щати, определя Космоса и небесните тела като достояние на човечеството и не допуска национално присвояване.

Поредица от публикации на Тръмп през уикенда беше посветена на космическата тематика. Той разпространи и изображения на предполагаеми парадни униформи на американските космически сили. Потребители в социалните мрежи веднага откриха прилика между дизайна им и униформите на Галактическата империя от филмите „Междузвездни войни“.

Президентът продължи и с любимата си напоследък тема за преименуването на различни места. Той предложи щатът Ню Мексико да бъде преименуван на „Ню Америка“, без да обясни точно защо.

Тръмп коментира и предложението си езерото Онтарио да бъде наричано „Лейк Америка“. Той сравни това с решението на „левицата“ да бъдат премахвани имената на генерали от Конфедерацията от американски военни бази, както и със смяната на спорни спортни талисмани и наименования, смятани за расистки или стереотипни.

На фона на продължаващата търговска война със северния съсед на САЩ Тръмп насочи вниманието си и към канадския премиер Марк Карни. Той публикува хокейно меме, на което доминира над Карни на леда, и отново направи намек за превръщането на Канада в 51-вия американски щат.

Белият дом публикува и генерирано от изкуствен интелект изображение на Тръмп като супергероя Green Lantern.

Публикациите бяха придружени от множество други изображения, генерирани с изкуствен интелект, както и от графики, представяни като доказателство за успехите на Тръмп във войната с Иран.

Уикендът отново показа необичайния стил на комуникация на Тръмп в социалните мрежи – смесица от политически послания, мемета, предложения за преименуване и изображения, създадени с изкуствен интелект.