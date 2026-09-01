Луда радост за Явор Бахаров и Рая Пеева. Най-хубавата част от живота им

Любимите на българите актьори Рая Пеева и Явор Бахаров сбъднаха най-голямата си мечта. Не станаха родители на прекрасно момиченце - Леа.

Щастливата майка сподели първите емоции от раждането в Инстаграм.

„Днес една от най-големите ни мечти се сбъдна", написа Рая и благодари на лекарите и екипа на „Майчин дом", които са се погрижили за нея и бебето.

В емоционалния си пост тя отправи специални благодарности към д-р Гергана Коларова, която е проследявала бременността й, както и към д-р Гунев и целия екип на болницата.

Най-личното послание обаче Рая отправи към Явор. Двамата са заедно вече 10 години и през това време постепенно са изградили своето семейство.

„Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство. Днес една от най-големите ни мечти се сбъдна", написа тя към любимия си.

„Сега започва най-хубавата част от живота ни. Сигурна съм. Обичам те!", допълни Рая.