Лято през септември: 32° днес

Днес времето ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 27° и 32°, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. В София се очакват около 29°.

Ще духа слаб вятър от изток-североизток, който в югоизточните райони ще бъде до умерен. В Североизточна България вятърът ще е от изток-югоизток.

В планините също ще преобладава слънчево време. След обяд над Стара планина ще се появи разкъсана висока облачност. По високите части ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще достигнат около 24° на 1200 метра и 18° на 2000 метра.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като преди обяд на места ще има ниска облачност. Вятърът ще бъде до умерен, предимно от изток. Максималните температури ще са между 24° и 27°, а морската вода ще е 24°-25°.

Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.