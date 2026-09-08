Хампарцумян с остър анализ: Кой всъщност държи цените под контрол

Това, което държи цените на приемливи нива, са конкуренцията и контролът, а „справедливата стойност“ не е инструмент за управление на пазара. Това подчерта финансистът Левон Хампарцумян в предаването „Денят ON AIR“.

Според него понятия като „справедлива стойност“ и fair price имат своето място в корпоративните финанси, но предназначението им е съвсем различно.

Хампарцумян даде нагледен пример със сезонното поевтиняване на зеленчуците. В разгара на лятото цените падат, но между един пресен, сочен домат и друг, който е престоял седмица в касетка и вече е смачкан, разликата е очевидна.

„Коя е справедливата цена в случая?“, попита финансистът.

Конкуренцията, а не парламентът, трябва да подрежда пазара

Според Хампарцумян пазарните механизми не могат да бъдат заменени с централно администриране на цените.

„Това, което държи цените прилични, са конкуренцията и контролът. Тези неща трябва да се подредят, а не да се обсъждат в парламента“, заяви той.

По думите му превръщането на цените в политически въпрос крие сериозни рискове.

„Когато стане политически въпрос, добрите намерения не водят до добри резултати“, добави финансистът.

Държавната намеса може да се окаже още по-скъпа

Хампарцумян постави под съмнение способността на българската администрация ефективно да прилага подобни механизми.

Той посочи, че има държави, в които намесата на властта може да даде резултат, но според него България не е сред тях. Финансистът определи администрацията като неефективна и отбеляза, че доскоро държавните служители са били зле платени, а квалификацията и ефективността на част от кадрите са били ниски.

„Три години не могат да хванат Пепи Еврото. Ще правим „Белене“, няма да правим, а фактурите хвърчат“, даде примери Хампарцумян.

Той изрази и подозрение, че значителна част от администрацията е корумпирана.

„Но дали са корумпирани или нискоефективни – резултатът за обществото е един и същ“, обобщи специалистът.

Според него обаче простото съкращаване на броя на държавните служители няма да реши проблема.

ДДС няма да направи България туристически хит

Финансистът коментира и идеите за данъчно подпомагане на туристическия сектор.

Според него ДДС не е причината българският туристически продукт да не е достатъчно атрактивен.

„Ако ДДС беше факторът, който ще направи българския туристически продукт атрактивен – да. Но той не е атрактивен заради други неща“, заяви Хампарцумян.

По думите му България има добра данъчна система и няма причина тя да бъде допълнително усложнявана.

Вместо да настоява за промени в данъчната ставка, туристическият бранш трябва да погледне какво правят съседните държави, посъветва той.

В крайна сметка именно клиентите са тези, които решават дали един туристически продукт им харесва или не.

Българският туризъм ще се изправи пред конкуренция на три морета

Развитието на Коридор №8 ще промени конкурентната среда за българския туризъм, прогнозира Хампарцумян.

„Ще има Коридор №8 – някой ден ще се случи. Адриатика ще стане вариант“, заяви той.

Според финансиста по-добрата транспортна свързаност ще отвори нови възможности, но едновременно с това ще постави България пред много по-сериозна конкуренция.

Българският туристически продукт ще трябва да се състезава за туристите с дестинации на три морета – Черно, Егейско и Адриатическо. Затова подготовката за тази промяна трябва да започне още отсега.

„Има възможност за подпомагане, но не ДДС е това, което ни спира. Нито по-скъпото гориво“, заключи финансистът.