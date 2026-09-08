Хампарцумян с остър анализ: Кой всъщност държи цените под контрол

Това, което държи цените на приемливи нива, са конкуренцията и контролът, а „справедливата стойност“ не е инструмент за управление на пазара. Това подчерта финансистът Левон Хампарцумян в предаването „Денят ON AIR“.
Според него понятия като „справедлива стойност“ и fair price имат своето място в корпоративните финанси, но предназначението им е съвсем различно.
Хампарцумян даде нагледен пример със сезонното поевтиняване на зеленчуците. В разгара на лятото цените падат, но между един пресен, сочен домат и друг, който е престоял седмица в касетка и вече е смачкан, разликата е очевидна.
„Коя е справедливата цена в случая?“, попита финансистът.
Конкуренцията, а не парламентът, трябва да подрежда пазара
Според Хампарцумян пазарните механизми не могат да бъдат заменени с централно администриране на цените.
„Това, което държи цените прилични, са конкуренцията и контролът. Тези неща трябва да се подредят, а не да се обсъждат в парламента“, заяви той.
По думите му превръщането на цените в политически въпрос крие сериозни рискове.
„Когато стане политически въпрос, добрите намерения не водят до добри резултати“, добави финансистът.
Държавната намеса може да се окаже още по-скъпа
Хампарцумян постави под съмнение способността на българската администрация ефективно да прилага подобни механизми.
Той посочи, че има държави, в които намесата на властта може да даде резултат, но според него България не е сред тях. Финансистът определи администрацията като неефективна и отбеляза, че доскоро държавните служители са били зле платени, а квалификацията и ефективността на част от кадрите са били ниски.
„Три години не могат да хванат Пепи Еврото. Ще правим „Белене“, няма да правим, а фактурите хвърчат“, даде примери Хампарцумян.
Той изрази и подозрение, че значителна част от администрацията е корумпирана.
„Но дали са корумпирани или нискоефективни – резултатът за обществото е един и същ“, обобщи специалистът.
Според него обаче простото съкращаване на броя на държавните служители няма да реши проблема.
ДДС няма да направи България туристически хит
Финансистът коментира и идеите за данъчно подпомагане на туристическия сектор.
Според него ДДС не е причината българският туристически продукт да не е достатъчно атрактивен.
„Ако ДДС беше факторът, който ще направи българския туристически продукт атрактивен – да. Но той не е атрактивен заради други неща“, заяви Хампарцумян.
По думите му България има добра данъчна система и няма причина тя да бъде допълнително усложнявана.
Вместо да настоява за промени в данъчната ставка, туристическият бранш трябва да погледне какво правят съседните държави, посъветва той.
В крайна сметка именно клиентите са тези, които решават дали един туристически продукт им харесва или не.
Българският туризъм ще се изправи пред конкуренция на три морета
Развитието на Коридор №8 ще промени конкурентната среда за българския туризъм, прогнозира Хампарцумян.
„Ще има Коридор №8 – някой ден ще се случи. Адриатика ще стане вариант“, заяви той.
Според финансиста по-добрата транспортна свързаност ще отвори нови възможности, но едновременно с това ще постави България пред много по-сериозна конкуренция.
Българският туристически продукт ще трябва да се състезава за туристите с дестинации на три морета – Черно, Егейско и Адриатическо. Затова подготовката за тази промяна трябва да започне още отсега.
„Има възможност за подпомагане, но не ДДС е това, което ни спира. Нито по-скъпото гориво“, заключи финансистът.